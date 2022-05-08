ВСУ уничтожили понтонную переправу, катер, новую модель БМП и технику россиян на Северском Донце, - InformNapalm

Понтонный мост был разрушен через реку Северский Донец, сообщило через телеграм в воскресенье, 8 мая 2022 года, международное волонтерское OSINT-сообщество InformNapalm.

В районе переправы также обезврежены различные типы техники российских военных.

"На фото можно увидеть две БМП-1АМ, модернизацию старой БМП-1 в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Также украинские военные обезвредили буксирно-моторный катер БМК-460.

Этот катер предназначен для передвижения по воде паромов понтонного парка при оборудовании и содержании переправ.

Как отмечает в свою очередь специализированный украинский портал "Милитарный", вывод из строя украинцами двух редкостных БМП-1АМ "Басурманин" российских военных "зафиксирован впервые".

"БМП-1АМ "Басурманин" – российский вариант модернизации БМП-1, которую показали в 2018 году. На ней установлен боевой модуль от бронетранспортера БТР-82А", - отмечает издание. Из вооружения имеет пулемет 7,62 ПКТ, пушку 30-мм 2А72 и систему дымовых гранат.

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