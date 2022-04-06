ВСУ уничтожили подразделение радиоэлектронной борьбы российских вооруженных сил
Воины 81-й Отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение РЭБ российских вооруженных сил
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Рожденные побеждать" - именно такой девиз имеет наша славная воинская часть. И мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину», – подчеркнул командир подразделения.
Отмечается, что украинские десантники уничтожили российское подразделение РЭБ вместе с их охраной из специального назначения.
"Охрану подразделения РЭБ осуществляли военнослужащие одной из бригад специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные уничтожили российский танк и подбили БРЭМ. Разбила врага 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.
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