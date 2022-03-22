ВСУ уничтожили под Харьковом российские артустановки "Акация". Видео
22 марта украинские артиллеристы под Харьковом уничтожили батарею артиллерийских установок 2С3 "Акация"
Видео с этим моментом находится в распоряжении проекта "Схемы" .
По данным военных, армия РФ готовилась нанести удар по мирному городу.
В этот же день под Харьковом артиллеристы попали в еще одну российскую САУ – гаубицу 2С3. Также были уничтожены два КамАЗа с боекомплектами.
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