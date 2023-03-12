Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Наихудшее моделирование - через какое-то продолжительное время нашим войскам придется отходить после того, как некоторая часть россиян будет утилизирована. Но военно-политическое руководство Украины не собирается допустить продвижения россиян дальше Бахмута. Может быть среднеоптимистический сценарий, что россияне застревают в уличных боях. Было у нас время превратить Бахмут в крепость, которая почти или совсем непроходима для оккупантов", - отметил он.

По словам Киричевского, под этим населенным пунктом ВСУ уничтожили достаточно большую группировку россиян, которой врагу хватило бы на стратегическую наступательную операцию.

"50 тыс. человек убиты или ранены и до 200 танков. Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили, - то россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Тот успех, который сейчас закладывается для планирования контрнаступления, может быть неожиданно большим и быстрым, чем сейчас представляется", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что уход ВСУ за реку Бахмутку был планомерным.

"Достаточно было приложено организационных усилий, чтобы, пока есть возможность, ВСУ за реку не отходили. Когда уже не было - отошли и создали зону поражения, где враг получает на орехи из всех видов оружия. Создавать завышенные ожидания, что мы фронт стабилизировали на несколько месяцев и россияне там не пройдут - давайте не спешить. С другой стороны, есть все основания полагать, что россияне застревают там надолго и их продолжат перемалывать. Происходящее сейчас действительно влияет на успех будущего контрнаступления. Есть определенная логика, чтоб войска были в победном настроении перед командой "Вперед", стоит не допустить тяжелого чувствительного события. Пока будет возможность – Бахмут будет держаться организованно", – подытожил Киричевский.