Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов и гражданской инфраструктуры. Как всегда, он не обходит город Херсон, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам. Вместе с тем, больше активных действий враг не совершал", - отметил Ерин.

По его словам, наблюдалась определенная активность вражеских разведывательных групп на малых лодках в районе островов.

"Наши воины обнаружили и уничтожили, как минимум пять малых легкомоторных лодок, на которых враг совершал передвижение. Также были сбиты несколько БПЛА, уничтожены склады боеприпасов врага на Запорожском направлении", - добавил Ерин.

Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он отметил, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и сильно готовится .

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