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Главная война с Россией ВСУ уничтожили паромную переправу оккупантов возле Новой Каховки

ВСУ уничтожили паромную переправу оккупантов возле Новой Каховки

11 сентября, 2022 воскресенье
03:31
война с Россией

Украинские силы нанесли россиянам значительные потери на южном фронте за сутки, 10 сентября

Об этом сообщает ОК "Юг".

В течение дня, 10 сентября, россияне совершили 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения по позициям ВСУ и близлежащих территориях.

Украинская авиация нанесла 10 ответных ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых задач. ВСУ ударили по районам сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского.

Убиты 80 рашистов. Уничтожены 8 танков, 17 единиц авто-бронетехники, 1 гаубица "Мста-Б", 1 беспилотный разведчик типа "Орлан-10".

Ликвидирована паромная переправа в районе Новой Каховки.

Уничтожены 3 склада боеприпасов в Николаевском и Бериславском районах и Херсоне.

  • 11 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на их участке фронта продолжаются позиционные бои, а россияне отступают.

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