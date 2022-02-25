ВСУ уничтожили около 20 российских танков и колонну другой техники на Черниговщине, а также "Грады" под Харьковом

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сухопутные войска ВСУ информируют, что подразделения Оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине, потери уточняются.



"Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери - около 10-15 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, Киберполиция создала бот для сообщений о метках кафиров на дорогах.

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