Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Украинские защитники продолжают прицельный огонь по войскам РФ на территории Украины. Уже ликвидировали два десятка пунктов управления, логистических центров, складов и радиолокационных станций.



В последнее время авиация Воздушных сил, подразделениями ракетных войск и артиллерии, был выполнен ряд огневых задач", – сказал Громов.



В настоящее время Вооруженные силы Украины обороняются и работают над уменьшением давления русской армии.



"Мы ведем оборону. Понимаем, что только стабилизация обстановки на уровне столкновения, только достижение огневого превосходства над противником создаст условия для наших дальнейших действий", - добавил заместитель начальника Генштаба.



Также украинские войска били по районам сосредоточения противника.