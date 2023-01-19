ВСУ уничтожили около 10 российских военных и технику на Кинбурнской косе Николаевской области
18 января на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 рашистов и российскую технику
Об этом рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк .
"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает для того, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет наша работа результативна", – заявила Гуменюк.
В то же время 18 января рашисты били с территории косы по подконтрольным Украине территориям.
"Пока у них по суше коридор доступа туда они могут заменять силы, которые мы уничтожаем. То есть они с левобережной Херсонщины могут заезжать на косу, оттуда наносить поражение, как они это и делают по Очаковской общине и Куцурубской время от времени".
За прошедшие сутки в результате обстрелов из реактивных систем залпового огня в том числе с использованием зажигательных боеприпасов, которые запрещены Женевской конвенцией в Очаковской общине, повреждены были дома.
В настоящее время Кинбурнская коса остается единственной оккупированной решистами территорией Николаевщины.
- Напомним, подробно об обстановке на Кинбурнской косе по состоянию на 24 декабря рассказал в своей колонке для Эспрессо военный эксперт Сергей Згурец.
- Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла , что ни одна из сторон не имеет полного контроля над Кинбурнской косой, враг обстреливает оттуда противоположный берег, операции по освобождению также мешает погода.
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