Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.



"Нашей авиацией нанесены два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесен удар по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки", - говорится в сообщении.



Также подтверждены попадания по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери доразведываются.



Подтвержденные потери составляют: 52 рашиста, 4 танка, 2 самоходных артиллерийско-минометных установки "Нона-С", самоходную артуствновку, 8 единиц бронированной и автомобильной техники, а также еще 4 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

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