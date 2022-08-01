ВСУ уничтожили новые российские склады с боеприпасами, танки, артустановки и ликвидировали 52 рашиста
Украинское войско попало по 4 складам боеприпасов россиян, 4 танкам, 8 бронемашинам и автомобильной технике, а также "поджарило" 52 рашиста
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.
"Нашей авиацией нанесены два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесен удар по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки", - говорится в сообщении.
Также подтверждены попадания по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери доразведываются.
Подтвержденные потери составляют: 52 рашиста, 4 танка, 2 самоходных артиллерийско-минометных установки "Нона-С", самоходную артуствновку, 8 единиц бронированной и автомобильной техники, а также еще 4 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
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