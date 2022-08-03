ВСУ уничтожили нефтебазу оккупантов в Макеевке, склад в Донецке и базу в Чернобаевке

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Продолжаем рубрику под названием - уничтожены склады БК и базы рашистов. Чернобаевка - минус база. Бериславский район, Херсонщина - минус БК. Макеевка - минус нефтебаза. Донецк - минус минисклад с боекомплектами. Кадиевка, Луганщина - минус база", - пишет Сергей Братчук.

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