ВСУ уничтожили наблюдательный пункт россиян на одном из островов
В четверг, 6 апреля, украинские защитники ликвидировали находящийся на одном из островов наблюдательный пост российских террористов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За последние сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали на южном фронте 13 рашистов, РСЗО "Град", гаубицу "Мста-С", 3 разведывательных беспилотника и 2 автомобиля. Уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов.
Россияне продолжают терроризировать гражданских - управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами.
"Враг продолжает забрасывать взрывчатку разведывательными дронами. Просто в скопление людей. На отдельных направлениях остается и работа вражеской артиллерии. Нанесены существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад, 7 местных жителей ранены", - рассказали в ОК о преступлениях российской армии.
- В ночь с 6 на 7 апреля российский агрессор завел все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования.
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