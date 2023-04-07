ВСУ уничтожили наблюдательный пункт россиян на одном из островов

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За последние сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали на южном фронте 13 рашистов, РСЗО "Град", гаубицу "Мста-С", 3 разведывательных беспилотника и 2 автомобиля. Уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов.

Россияне продолжают терроризировать гражданских - управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами.

"Враг продолжает забрасывать взрывчатку разведывательными дронами. Просто в скопление людей. На отдельных направлениях остается и работа вражеской артиллерии. Нанесены существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад, 7 местных жителей ранены", - рассказали в ОК о преступлениях российской армии.