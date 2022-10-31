ВСУ уничтожили на Юге два российских склада с боеприпасами, гаубицу "Акация" и 27 солдат
Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. За сутки, 30 октября, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Юга выполнили 156 огневых задач
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.
"Обстановка в нашей зоне ответственности и Южнобужском операционном районе стабильно напряженная, но контролируемая", - говорится в сообщении.
Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов.
"Осуществляет фортификационное оборудование рубежей и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и населенным пунктам в прифронтовой зоне и в тыловых районах, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - передают бойцы Юга.
Среди дня враг обстреливал Куцурубскую общину в Николаевской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Без человеческих потерь и разрушений.
Штурмовой авиацией и ударными вертолетами враг трижды атаковал наши позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района. В ответ украинские авиаторы также трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики точно сбили дежурный Су-25.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны Юга выполнено 156 огневых задач", - говорится в сообщении.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 27 рашистов
- танк
- 2 миномета
- самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация"
- двадцати трех миллиметровая зенитная установка
- 5 единиц авто-бронетехники
В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.
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