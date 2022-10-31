Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Обстановка в нашей зоне ответственности и Южнобужском операционном районе стабильно напряженная, но контролируемая", - говорится в сообщении.

Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов.

"Осуществляет фортификационное оборудование рубежей и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и населенным пунктам в прифронтовой зоне и в тыловых районах, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - передают бойцы Юга.

Среди дня враг обстреливал Куцурубскую общину в Николаевской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Без человеческих потерь и разрушений.

Штурмовой авиацией и ударными вертолетами враг трижды атаковал наши позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района. В ответ украинские авиаторы также трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики точно сбили дежурный Су-25.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны Юга выполнено 156 огневых задач", - говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага составляют:

27 рашистов

танк

2 миномета

самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация"

двадцати трех миллиметровая зенитная установка

5 единиц авто-бронетехники

В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

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