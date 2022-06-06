ВСУ уничтожили на Юге 59 оккупантов, три состава боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1"
На южном направлении ВСУ уничтожили три состава боеприпасов, много техники и ликвидировали 59 россиян. Однако враг пытается улучшить свое положение
Об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Юг".
В течение дня 5 июня по украинским позициям врагом нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. В ответ по вражеским подразделениям авиацией Украины нанесено 3 поражения.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 59 рашистов, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивную систему залпового огня, самоходную гаубицу "Гвоздика", 5️ автомобилей. Также в 3 разных населенных пунктах Херсона уничтожено 3️ полевых склада боеприпасов.
Также оккупационные власти на Херсонщине отбирают частный бизнес у местных предпринимателей.
"В частности, захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что в Николаевской области враг продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в тылу украинских подразделений, пытаясь создать иллюзию своего господства на максимально возможной части области.
Противник пытается улучшить свое положение, но, не имея успеха, укрепляется на оборонительных рубежах.
В Черном море корабельная группировка вражеских кораблей еще раз переформатируется. Сейчас, в готовности к нанесению ракетных ударов с моря находятся 1️ надводный корабль и 1️ подводная лодка, снаряженные 1️2️ крылатыми ракетами. Также в готовности к действиям находятся 5️ крупных десантных кораблей, пишут в ОК "Юг".
"Запрет посещения побережья, являющегося пока не местом отдыха, а потенциальным рубежом обороны, предупреждения об опасности купания в море из-за угрозы детонации морских мин, так же важны, как сигналы воздушной тревоги, и их не следует игнорировать, ради сохранения собственной жизни", – добавили военные.
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