ВСУ уничтожили на Юге 28 оккупантов, беспилотник и пушку-гаубицу

Об этом передает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке.

В Николаевской области украинским зенитно-ракетным подразделением уничтожен беспилотный разведчик.

"Общие же потери врага по результатам выполнения нами огневых задач составили 28 рашистов, ста пятидесяти двухмиллиметровую пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля", - говорится в сообщении.

На линии столкновения обстановка была под контролем сил обороны. Враг держится оборонительных рубежей, но пытается проводить воздушную разведку, варить артиллерией и наносить ракетные удары по тылу наших позиций и освобожденным населенным пунктам.

Однако скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. Так, в районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса "воздух-воздух".

"Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отмечают, что на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора.

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