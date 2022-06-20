ВСУ уничтожили на Юге 28 оккупантов, беспилотник и пушку-гаубицу
На юге Украины украинские военные уничтожили российскую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк
Об этом передает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке.
В Николаевской области украинским зенитно-ракетным подразделением уничтожен беспилотный разведчик.
"Общие же потери врага по результатам выполнения нами огневых задач составили 28 рашистов, ста пятидесяти двухмиллиметровую пушку-гаубицу, танк и 2 военных автомобиля", - говорится в сообщении.
На линии столкновения обстановка была под контролем сил обороны. Враг держится оборонительных рубежей, но пытается проводить воздушную разведку, варить артиллерией и наносить ракетные удары по тылу наших позиций и освобожденным населенным пунктам.
Однако скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. Так, в районе Апостолового вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса "воздух-воздух".
"Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки", - говорится в сообщении.
В ОК "Юг" отмечают, что на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора.
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