ВСУ уничтожили мобилизованного российского экс-хоккеиста

Об этом сообщают российские СМИ.

30-летний Подставкин получил повестку в конце октября и мобилизовался на войну против Украины. Еще 8 декабря россиянин находился в Ростове, а 28 декабря ВСУ "демобилизовали" террориста.

Раньше оккупант был профессиональным хоккеистом. В своей профессиональной карьере он играл за "Мечел" и "Челмет". Был серебряным призером чемпионата МХЛ-Б.

Похороны оккупанта прошли 18 января.

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