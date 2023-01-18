ВСУ уничтожили мобилизованного российского экс-хоккеиста
Украинские защитники "демобилизовали" бывшего российского хоккеиста Александра Подставкина
Об этом сообщают российские СМИ.
30-летний Подставкин получил повестку в конце октября и мобилизовался на войну против Украины. Еще 8 декабря россиянин находился в Ростове, а 28 декабря ВСУ "демобилизовали" террориста.
Раньше оккупант был профессиональным хоккеистом. В своей профессиональной карьере он играл за "Мечел" и "Челмет". Был серебряным призером чемпионата МХЛ-Б.
Похороны оккупанта прошли 18 января.
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