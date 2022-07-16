ВСУ уничтожили минибазу оккупантов в Донецкой области и состав в Луганской области
За день, 16 июля, украинские защитники уничтожили минибазу оккупантов в Донецкой области
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Жалобка, Луганщина - минус БК. Чистяково (Торез), Донетчина - минус минибаза оккупантов", - написал Братчук.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное