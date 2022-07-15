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Главная война с Россией ВСУ уничтожили львовянина, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов

ВСУ уничтожили львовянина, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов

15 июля, 2022 пятница
16:45
война с Россией

На войне был убит львовянин Николай Вацик, перешедший в 2014 году на сторону российских оккупантов

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .

Оккупант Николай Вацик был руководителем отдела "Центра специального назначения МВД ЛНР".

"Псевдо подполковник. Родился во Львове, проходил службу в МЧС, а позже в МВД. В 2014 году перешел на службу в оккупационные войска. Карма напомнила о себе", - написал Штефан.

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