ВСУ уничтожили львовянина, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов
На войне был убит львовянин Николай Вацик, перешедший в 2014 году на сторону российских оккупантов
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .
Оккупант Николай Вацик был руководителем отдела "Центра специального назначения МВД ЛНР".
"Псевдо подполковник. Родился во Львове, проходил службу в МЧС, а позже в МВД. В 2014 году перешел на службу в оккупационные войска. Карма напомнила о себе", - написал Штефан.
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