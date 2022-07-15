ВСУ уничтожили львовянина, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме .

Оккупант Николай Вацик был руководителем отдела "Центра специального назначения МВД ЛНР".

"Псевдо подполковник. Родился во Львове, проходил службу в МЧС, а позже в МВД. В 2014 году перешел на службу в оккупационные войска. Карма напомнила о себе", - написал Штефан.

14 июля на войне РФ против Украины ликвидировали заместителя командира 106-го Тульской воздушно-десантной дивизии Максима Кудрина.

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