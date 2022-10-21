ВСУ уничтожили контрольно-наблюдательный пункт РФ в Херсонской области
В Херсонской области украинские силы уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов недалеко от Борозенского
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 20 октября, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 110 огневых задач на южном фронте. Ликвидировано 28 рашистов.
ВСУ уничтожили 2 самоходные артсистемы, типа "Мста-С", миномет, боевую машину пехоты и танк. Также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника.
"В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны 2 склада с боеприпасами. Остальные результаты еще разведываются", - добавили в "Юге".
- 20 октября в Бериславском районе, Херсонская области, российские авиационные войска трижды пытались атаковать ВСУ.
- Украинские защитники уничтожили 2 российских склада с боекомплектами в Херсонской области.
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