ВСУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы, которым оккупанты блокировали работу украинских БПЛА и ПВО, а также взяли в плен 17 россиян, - Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция! За которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Потому что вместе с вражеским комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой", - сообщил он.

По словам Синегубова, утром, 25 марта, в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты. Бойцы этой же 92-й бригады взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из так называемых ДНР/ЛНР.

"Наши военные отмечают нищенскую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них - состояние наркотического и алкогольного опьянения и полную деморализацию", - отметил он.

В Харьковском районе мобильные подразделения ВСУ артиллерией уничтожили вражеский вертолет противника, стоявший на земле.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb