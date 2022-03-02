ВСУ уничтожили командный пункт врага под Чернобылем. Российский генерал скрылся
Вооруженные силы Украины уничтожили укрепление россиян в селе Дитятки под Чернобылем
Об этом сообщается в Телеграмм-канале ВСУ.
"ВСУ уничтожили командный пункт орков в деревне Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нирков бежал в Беларусь. А свой личный состав оставил на уничтожение нашей армии. Вот вам и бесстрашный российский генерал. Россияне же своих не бросают, да?", - говорится в сообщении.
- Как известно, россияне захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией во второй день войны. Работники станции не покинули объект и находятся в заложниках.
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