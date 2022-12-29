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ВСУ уничтожили командный пункт и ранили 230 оккупантов в Запорожье, а также отбили атаки РФ в районах 15 городов и сел

29 декабря, 2022 четверг
08:13
война с Россией

Украинское войско продолжает уничтожать вражескую технику и солдат. За 28 декабря поражено 20 районов сосредоточения россиян, а за 27 декабря - уничтожен командный пункт, узел связи и ранены около 230 оккупантов

Об этом в утренней сводке 29 декабря передает Генштаб ВСУ.

Так, 27 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области, потери кафиров составили 3 единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными.

Информация о погибших уточняется.

ВСУ отразили атаки в районах 15 населенных пунктов и поразили 20 районов скопления россиян

За 28 декабря подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьёвка, Марьевка.

А украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 3 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.

Россия нанесла 30 авиационных и 7 ракетных ударов по Украине в сутки

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков.

Также произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских беспилотников "Шахед-136". 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины сбили.

Оккупанты ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гремячка и Липовка Черниговской области; Зноб-Трубчевск, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запсилье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Старица, Терновая, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Синковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Диброва – Луганской, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы возле Времовки, Великой Новоселки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казачье и Львов на Херсонщине. Вновь от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Олешков и Херсона. Имеются пострадавшие среди мирных граждан.

  • За день 28 декабря российские захватчики нанесли 70 ударов по территории Сумской области: агрессор использовал артиллерию, минометы и квадрокоптер.
  • Вечером 28 декабря российский агрессор ударил по Харькову дроном-камикадзе "шахед". Также украинское ПВО сбило 5 российских БПЛА, которые пытались ударить по Днепропетровской области.
  • Уже ночью 29 декабря россияне атаковали два села возле Запорожья.

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