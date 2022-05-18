Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. 3 погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады", - подчеркнули в украинской армии.

В частности, тяжело ранены:

ВИО командира 810 ОБр МП полковник Яна Суханова;

ВИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов;

начальник связи 810 ОБр МП капитан Андрей Бушмин;

командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков;

командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов (оторвана рука).

Ранее возле Чернобаевки ВСУ уничтожили состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов.

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