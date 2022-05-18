ВСУ уничтожили командный пункт Черноморского флота РФ: трое российских офицеров погибли, еще 14 получили ранения
ВСУ из артиллерии уничтожили командный пункт бригады Черноморского флота РФ, убив трех российских офицеров и ранив 14, из них пятерых - тяжело
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота. 3 погибших и 14 раненых офицеров командного состава бригады", - подчеркнули в украинской армии.
В частности, тяжело ранены:
- ВИО командира 810 ОБр МП полковник Яна Суханова;
- ВИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов;
- начальник связи 810 ОБр МП капитан Андрей Бушмин;
- командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков;
- командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов (оторвана рука).
Ранее возле Чернобаевки ВСУ уничтожили состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов.
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