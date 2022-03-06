ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты российских оккупантов
Украинские военные уничтожили командира 61-й бригады батальона морской пехоты РФ
Об этом в Telegram сообщил авторитетный журналист Андрей Цаплиенко.
"Дмитрий Сафронов - командир батальона морской пехоты 61-й бригады. Заблудился и был уничтожен на украинской земле", - говорится в сообщении.
Местом постоянной дислокации командира являлся Спутник Мурманской области.
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