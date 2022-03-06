ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты российских оккупантов

Об этом в Telegram сообщил авторитетный журналист Андрей Цаплиенко.



"Дмитрий Сафронов - командир батальона морской пехоты 61-й бригады. Заблудился и был уничтожен на украинской земле", - говорится в сообщении.



Местом постоянной дислокации командира являлся Спутник Мурманской области.

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