ВСУ уничтожили колонны техники и батальонно-тактическую группу оккупантов, двигавшихся в сторону Каменки в Харьковской области

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. .



"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки, Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", - сообщил он.

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