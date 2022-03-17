ВСУ уничтожили колонны техники и батальонно-тактическую группу оккупантов, двигавшихся в сторону Каменки в Харьковской области
Украинские военные уничтожили технику и батальонно-тактическую группу 47-й танковой дивизии РФ, направлявшуюся в сторону Каменки, Харьковской области
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. .
"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки, Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", - сообщил он.
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