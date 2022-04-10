ВСУ уничтожили колонну вражеской техники в Харьковской области, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Также, по его словам, Вооруженные силы Украины в Ольховке полностью завершили зачистку территории.



"Бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. Это пример того, как эти изверги поступают даже со "своими", - сказал Синегубов.



Из Харьковской области продолжают эвакуировать людей. Из города Лозовая уже выехали около 20 тысяч человек.



"Усиливаем доставку гуманитарной помощи в территориальные громады. В Харькове по-прежнему работают также пункты выдачи. Областной логистический штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и др. Всех волонтеров, которые могут помогать, прошу обращаться в органы местного самоуправления" и РГА", - добавил глава области.

Напомним, на 10 апреля в Украине утвердили 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.