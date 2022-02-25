ВСУ уничтожили колонну из 22 российских танков при защите Мариуполя, - мэр

Об этом сообщает Укринформ.



"Мариуполь сегодня надежно защищен, вооруженные силы и Нацгвардия приведены в полную боевую готовность. Дали бой танковой дивизии, уничтожено 22 танка. Так же в западном направлении двигалась танковая артиллерия в сторону Мариуполя, байракторы были подняты по бой", - сказал Бойченко.



Он отметил, что город занял и держит круговую оборону.

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