ВСУ уничтожили казармы оккупантов в Лисичанске: ликвидированы 12 рашистов
Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"ВСУ накрыли казармы оккупантов в Лисичанске. Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске. В результате удара ликвидированы 12 рашистов. ВСУ благодарят добрых людей за информацию", - говорится в сообщении.
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