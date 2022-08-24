Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Составы россиян были уничтожены в Токмаке Запорожской области и Чаплинке Херсонской области.

В населенном пункте Ровеньки Луганщина произошло попадание в базу россиян, а в Каховском районе и Чаплинке базы были уничтожены.

Россия также понесла потери в Бериславском районе Херсонщины, информация пока уточняется.

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