ВСУ уничтожили две базы россиян в Херсонской области
За день, 24 августа, на временно оккупированной Херсонской области украинские воины уничтожили две российские базы
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Составы россиян были уничтожены в Токмаке Запорожской области и Чаплинке Херсонской области.
В населенном пункте Ровеньки Луганщина произошло попадание в базу россиян, а в Каховском районе и Чаплинке базы были уничтожены.
Россия также понесла потери в Бериславском районе Херсонщины, информация пока уточняется.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное