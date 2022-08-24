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ВСУ уничтожили две базы россиян в Херсонской области

24 августа, 2022 среда
23:15
война с Россией Токмак

За день, 24 августа, на временно оккупированной Херсонской области украинские воины уничтожили две российские базы

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Составы россиян были уничтожены в Токмаке Запорожской области и Чаплинке Херсонской области.

В населенном пункте Ровеньки Луганщина произошло попадание в базу россиян, а в Каховском районе и Чаплинке базы были уничтожены.

Россия также понесла потери в Бериславском районе Херсонщины, информация пока уточняется.

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Украина
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
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