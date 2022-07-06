ВСУ уничтожили два состава российских боеприпасов, опорные пункты и десяток вражеской техники
Вооруженных сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов и два взводных опорных пункта россиян
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
"Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники", -.
Утраты в живой силе уточняются.
- По состоянию на утро 6 июля войска РФ наступают в районе Луганского , поэтому боевые действия продолжаются. Также они ведут штурм близ Мазановки, однако отошли от Новолуганского.
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