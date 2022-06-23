Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"", - говорится в сообщении.

В оперативном командовании сообщили, что ВСУ ликвидировали 20 оккупантов, одну самоходную гаубицу "Мста-С", один тягач, 4 единицы автомобильной техники и 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Отмечают, что корабельная группировка вражеского флота составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля.

"Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности в направлении побережья", - добавляют в ОК "Юг".

Отмечают, что ситуация на южных направлениях сложная, но контролируемая. Оккупанты продолжают ведение боевых действий в контрбатарейной тактике на рубежах обороны.

22 июня в Генштабе сообщили , что на Юге противник пытается не допустить продвижения ВСУ вглубь захваченной территории.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны сообщил, что операция на Змеином будет продолжаться до освобождения острова.

Вооруженные силы Украины контролируют около 45 процентов территорий Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия. Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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