ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и поразили ракетный комплекс РФ на Змеином, - ОК "Юг"
Украинские защитники на южном фронте в течение 22 июня уничтожили 2 склада боеприпасов в Херсонской области. Также Вооруженные силы продолжают ликвидировать силы и средства оккупантов на острове Змеином
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"", - говорится в сообщении.
В оперативном командовании сообщили, что ВСУ ликвидировали 20 оккупантов, одну самоходную гаубицу "Мста-С", один тягач, 4 единицы автомобильной техники и 2 склада боеприпасов в Херсонской области.
Отмечают, что корабельная группировка вражеского флота составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля.
"Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности в направлении побережья", - добавляют в ОК "Юг".
Отмечают, что ситуация на южных направлениях сложная, но контролируемая. Оккупанты продолжают ведение боевых действий в контрбатарейной тактике на рубежах обороны.
- 22 июня в Генштабе сообщили , что на Юге противник пытается не допустить продвижения ВСУ вглубь захваченной территории.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны сообщил, что операция на Змеином будет продолжаться до освобождения острова.
- Вооруженные силы Украины контролируют около 45 процентов территорий Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия. Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
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