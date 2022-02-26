ВСУ уничтожили два российских танка под Черниговом, еще несколько захватили

Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Facebook.

"Попытка прорваться в Чернигов не удалась. Минус 2 вражеских танка", - заявили военные.

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Украинские военные добавили, что местное население помогает им бить россиян."Воины Вооруженных Сил Украины захватили несколько российских танков под Черниговом. Теперь они послужат на благо Украины", - добавили в командовании.