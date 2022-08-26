Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Продолжаем рубрику под названием - уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 2 склада БК, 1 базу и 2 командных пункта русни", - написал Братчук.

В Новой Каховке был уничтожен склад, в Каховском районе командный пункт. В Бердянском районе Запорожской области демилитаризированы база и склад рашистов.

Командный пункт РФ также уничтожен в Бериславском районе Херсонщины.

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