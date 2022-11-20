ВСУ уничтожили дрон и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника, - Генштаб
За сутки ВСУ уничтожили дрон типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника. Также было подтверждено поражение живой силы врага 18 ноября, в результате чего пострадали 160 оккупантов
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба от 20 ноября.
Генштаб подтвердил, что ВСУ поразили живую силу противника 18 ноября в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Василовского района) и Камыш-Зоря на временно занятой территории Запорожской области.
Отмечается, что потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожены около 10 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших в настоящее время уточняется.
- Генштаб также сообщил, что оккупанты планируют перебросить выведенные из Херсона войска на Луганщину и Донетчину, российские мобилизованные не удовлетворены таким решением.
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