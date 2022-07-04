ВСУ уничтожили большой склад российских боеприпасов во временно оккупированном Снежном
ВСУ в Донецкой области уничтожили один из крупнейших складов боеприпасов оккупантов
Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин в телеграмме.
"Вооруженные Силы Украины уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов. Склад располагался в глубоком тылу в оккупированном 2014 году городе Снежное Донецкой области", - написал он.
В местный Снежнянскхиммаш с 2014 года завозили значительное количество техники и боекомплектов, добавил Мысягин.
"Судя по разрывам от крупнейшего склада БК мало, что останется и это нереально круто. Это сильный удар по поставке и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области", - прокомментировал он.
- Напомним, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Николаевской области и ликвидировали почти 50 оккупантов.
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