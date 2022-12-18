Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ уничтожили более 98 тыс. оккупантов за время полномасштабной войны РФ против Украины
Инфографика

ВСУ уничтожили более 98 тыс. оккупантов за время полномасштабной войны РФ против Украины

18 декабря, 2022 воскресенье
09:43
война с Россией

За сутки 18 декабря защитники Украины ликвидировали 590 оккупантов, уничтожили 2 танка, 5 боевых бронированных машин и БПЛА

Об этом 18 декабря 2022 года отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбук.Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2987 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5963 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1948 (+1) ед,
  • РСЗО – 410 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1649 (+1),
  • крылатые ракеты ‒ 653 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
  • специальная техника – 174 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

  • Напомним, за сутки 17 декабря украинские защитники поразили 8 районов с сосредоточением военных РФ и 2 пункта управления. Генштаб также подтвердил поражение складов боеприпасов РФ на Запорожье 16 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
Дмитро Пєсков
14 декабря, 2022 среда
У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику
путін путлер
17 декабря, 2022 суббота
Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими войсками, воюющими против Украины
17 декабря, 2022 суббота
Армия РФ планирует объединить наступления с Севера с наступлениями на Востоке, – польский генерал Скшипчак
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
18 декабря
10:32
В ISW оценили вероятность прекращения огня между РФ и Украиной зимой
10:24
Эксклюзив
Оккупанты обстреливали Херсон всю ночь, - журналист Никитенко
10:20
Оккупанты в Луганской области изымают инвалидные коляски и матрасы в гражданских: в больницах не хватает самого необходимого
10:08
путин шойгу автомат
В ISW выяснили, зачем Путин провел целый день с высшим военным руководством РФ
10:07
OPINION
Эволюция Святого Николая по-украински
10:00
За ночь военные РФ совершили артиллерийские обстрелы не менее 12 районов населенных пунктов Харьковщины
09:35
Британская разведка объяснила, почему РФ не удастся поднять моральный дух оккупантов с помощью "прифронтовых творческих бригад"
09:28
Известную иранскую актрису арестовали за поддержку протестующих
08:55
Обстрелы Никопольщины: оккупанты 5 раз били по району из тяжелой артиллерии
08:30
Ким Чен Ын
КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии
08:10
Войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО за минувшие сутки
08:03
OPINION
Что такое иранские дроны и какую опасность они несут
07:51
Шойгу проинспектировал на вертолете российские оккупационные войска в Украине
07:29
Российский газ
Молдова избавилась от зависимости от российского газа, - молдовский министр Андрей Спину
07:13
ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов РФ на Запорожье, - подтверждение Генштаба
06:55
Россияне планируют ввести круглосуточный комендантский час в городах и селах оккупированного Запорожья
06:30
Оккупанты уничтожили Херсонскую винодельню, пережившую две мировые войны
05:31
Анонс
Аргентина - Франция: где и когда смотреть финал чемпионата мира по футболу
01:38
МИД РФ возмутился из-за закрытия в Молдове пропагандистских телеканалов
00:51
Эксклюзив
Лукашенко Путин
Визит Путина в Минск - это в известной степени спецоперация, - Портников
00:10
Эксклюзив
У оккупантов есть алгоритм: за каждого убитого российского военного они вывозят 10 украинских детей в РФ, - правозащитник Лисянский
2022, суббота
17 декабря
23:57
На оккупированных территориях РФ размещает военных и технику в школах, где учатся дети, - ЦНС
23:51
Андрей Павлишин
Лауреатом Премии Шевелева в 2022 году стал Андрей Павлишин
23:34
Голос Люка Скайвокера из "Звездных войн" будет сообщать украинцам о воздушной тревоге
23:18
Лидер сборной Хорватии Модрич ответил, завершает ли карьеру в сборной после бронзы на ЧМ-2022
22:40
РФ обстреляла Сумскую область из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За день зафиксировано 20 прилетов
22:10
Штормовое море вынесло якорную мину на побережье Николаевщины
21:58
Обновлено
Аргентина – Франция: букмекеры дали прогноз на финал чемпионата мира по футболу
21:43
США пытались помешать ВСУ уничтожить начальника российского генштаба Герасимова, - The New York Times
21:26
Зеленский: 17 декабря удалось вернуть электричество почти для 6 млн украинцев
21:09
Обновлено
Определился представитель Украины на Евровидении-2023
20:45
В энергосистеме работают девять энергоблоков АЭС, работу одного ограничили - Энергоатом
20:30
Эксклюзив
HIMARS
ВСУ нужно ударить так, чтобы дойти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор из России в Крым, - генерал Скшипчак
20:03
OPINION
Очень далеко к востоку от Эдема
20:01
Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке, - Шольц
19:55
В Украине планируется развернуть более 15 тысяч "пунктов несокрушимости", - Шмыгаль
19:43
РФ продолжает попытки прорвать оборону наших войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб
19:05
Эксклюзив
Путин никогда не покончит жизнь самоубийством. Мы увидим его на скамье подсудимых, – Пионтковский
18:56
Обновлено
На Херсонщине в результате минометного обстрела села Степановка погибла женщина, еще два человека ранены
18:54
Хорватия победила Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022 по футболу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV