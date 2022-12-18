ВСУ уничтожили более 98 тыс. оккупантов за время полномасштабной войны РФ против Украины
За сутки 18 декабря защитники Украины ликвидировали 590 оккупантов, уничтожили 2 танка, 5 боевых бронированных машин и БПЛА
Об этом 18 декабря 2022 года отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбук.Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2987 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5963 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1948 (+1) ед,
- РСЗО – 410 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1649 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 653 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,
- специальная техника – 174 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
- Напомним, за сутки 17 декабря украинские защитники поразили 8 районов с сосредоточением военных РФ и 2 пункта управления. Генштаб также подтвердил поражение складов боеприпасов РФ на Запорожье 16 декабря.
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