ВСУ уничтожили более 98 тыс. оккупантов за время полномасштабной войны РФ против Украины

Об этом 18 декабря 2022 года отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбук. Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 98280 (+590) человек ликвидировано,

танков ‒ 2987 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5963 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1948 (+1) ед,

РСЗО – 410 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1649 (+1),

крылатые ракеты ‒ 653 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4579 (+2) ед,

специальная техника – 174 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним, за сутки 17 декабря украинские защитники поразили 8 районов с сосредоточением военных РФ и 2 пункта управления. Генштаб также подтвердил поражение складов боеприпасов РФ на Запорожье 16 декабря.

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