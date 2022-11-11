ВСУ уничтожили более 80 и ранили более 40 оккупантов, поразили штаб, пункт управления, 2 места скопления врагов и техники и 2 склада боеприпасов
В пятницу, 11 ноября, защитники Украины продолжили освобождение территорий на Херсонском направлении, кое-где выйдя к правому берегу Днепра
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
"В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет дано позже", - говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8.
В районе Энергодара ВСУ поразили пункт управления врага: более 50 оккупантов погибли, более 40 – ранены. Кроме того, уничтожен вертолет Ка-52.
В населенном пункте Красный Маяк Херсонской области в результате точных ударов Сил обороны по вражескому штабу более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика.
Украинская авиация с начала суток по состоянию на 18:00 нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Ракетные войска и артиллерия защитников Украины поразили пункт управления оккупантов, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.
- 11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что ВСУ заходят в Херсон, а город возвращается под украинский контроль.
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