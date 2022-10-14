ВСУ уничтожили более 19 районов сосредоточения оккупантов, 5 крылатых ракет и 9 БПЛА
В сутки Вооруженные силы Украины уничтожили более 19 районов сосредоточения российских захватчиков и техники, ракетные комплексы, 9 беспилотников и еще 5 крылатых ракет
Об этом сообщает в фейсбук Генеральный штаб ВСУ .
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника", - пишет прессслужба.
Сообщается, что силы противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов.
Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения российских кафиров, вооружения и военной техники, а еще два склада с боеприпасами: "В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы".
Также в сутки рашисты нанесли двух ракетных, 16 авиаударов и более 70 из реактивных систем залпового огня.
"Для нанесения ударов противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства", – добавляют в Генштабе.
- В сутки, 13 октября, украинские защитники уничтожили 5 российских складов с боекомплектами на оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.
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