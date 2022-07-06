ВСУ уничтожили более 18 вражеских складов с боеприпасами: на передовой будет затишье, - советник министра МВД Смирнов
Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что интенсивность вражеских обстрелов на передовой значительно сократится
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На передовой будет определенное затишье. За последние две недели ВСУ уничтожили более 18 складов с боеприпасами. Враг использует запасы, которые имел на передовой. Интенсивность обстрелов на передовой значительно сократится. На базе, которую мы взорвали в Снежном, находилась техника, вертолеты, командные" пункты. Враг не сможет быстро восстановить свои запасы", - заметил Смирнов.
Также советник министра внутренних дел добавил, что украинские военные и раньше знали, где находятся командные пункты врага и склады с боеприпасами.
"У нас не было техники и вооружения, которое могло поражать цели. Это первые ростки того, что мы получаем вооружение дальнего радиуса действия, которое помогает нам наносить урон противнику. Это ключевой вопрос подготовки к контрнаступлению и нашей победы. Нам нужно еще больше вооружения и еще больше боекомплектов к этому вооружению", - подчеркнул Смирнов.
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