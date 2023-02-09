ВСУ уничтожили более 100 оккупантов в Бердянске
Силы обороны подтвердили, что 8 февраля поразили аэродром оккупантов во временно захваченном Бердянске, в результате чего было уничтожено более 100 оккупантов
Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация.
Также, в результате этого удара был поврежден склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Кроме того, пострадала радиолокационная станция.
"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция", - говорится в сообщении.
- С начала суток 9 февраля по состоянию на 18:00 российские кафиры нанесли 41 авиационный и 3 ракетных удара, а также 32 раза стреляли из реактивных систем залпового огня.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное