Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация.

Также, в результате этого удара был поврежден склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Кроме того, пострадала радиолокационная станция.

"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: есть попадание в аэродром. Этим прилетом наши воины уничтожили более ста оккупантов. Также пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция", - говорится в сообщении.