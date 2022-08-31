ВСУ уничтожили базы россиян в Херсоне и Мелитополе
За день, 31 августа, украинские защитники уничтожили 9 складов с боеприпасами и 3 базы россиян на оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Склад с боекомплектами был уничтожен в Баштанском районе Николаевской области. В Херсонской области в Бериславском районе демилитаризовали два склада, в Олешках и Нововоронцовском районах по одному.
В районе Новой Каховки ВСУ уничтожили 2 склада. Меньше боекомплектов теперь в Токмаке, где взорвали также российскую базу.
Базы оккупантов уничтожены в Херсоне и Мелитополе Запорожской области. В районе Донецка стало на один склад меньше.
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