ВСУ уничтожили базы россиян в Херсоне и Мелитополе

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Склад с боекомплектами был уничтожен в Баштанском районе Николаевской области. В Херсонской области в Бериславском районе демилитаризовали два склада, в Олешках и Нововоронцовском районах по одному.

В районе Новой Каховки ВСУ уничтожили 2 склада. Меньше боекомплектов теперь в Токмаке, где взорвали также российскую базу.

Базы оккупантов уничтожены в Херсоне и Мелитополе Запорожской области. В районе Донецка стало на один склад меньше.

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