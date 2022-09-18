ВСУ уничтожили базы россиян в Херсоне и Донецке

Информацию в telegram распространил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Херсоне была уничтожена база русских оккупантов, а в Каховском районе база и склад с боекомплектами. Базу также демилитаризовали вблизи Мелитополя.

Есть потери оккупантов и на Донбассе. В Довжанском районе Луганской области уничтожен склад из БК, а в Донецке – база.

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