ВСУ уничтожили базы россиян в Херсоне и Донецке
За сутки, 17 сентября, украинские силы демилитаризовали 4 базы россиян на оккупированных территориях и 2 склада с боекомплектами
Информацию в telegram распространил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Херсоне была уничтожена база русских оккупантов, а в Каховском районе база и склад с боекомплектами. Базу также демилитаризовали вблизи Мелитополя.
Есть потери оккупантов и на Донбассе. В Довжанском районе Луганской области уничтожен склад из БК, а в Донецке – база.
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