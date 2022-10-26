ВСУ уничтожили базы россиян в Каховском и Херсонском районах
За сутки, 25 октября, на южном фронте ВСУ уничтожили по меньшей мере 2 базы российских оккупантов
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Украинские защитники уничтожили 2 базы россиян в Херсонской области. Объекты оккупантов были ликвидированы в Каховском и Херсонском районах.
"Продолжение следует", - интригует Братчук.
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