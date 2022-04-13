ВСУ уничтожили базу в Таджикистане колонну российской техники подразделения

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.



"В одном из районов выполнения задач, подразделением Десантно-штурмовых войск ВСУ совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов. В частности, был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) ) 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ", - говорится в сообщении.



201 военная база Центрального округа РФ базируется в Таджикистане. По состоянию на 2018 год, ее численность составляла 7 тыс.



На фотографиях представлены восторженные служебные документы и другие циничные материалы пропагандистского характера:





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