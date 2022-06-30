Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска в телеграм.

"После проведения разведывательных мероприятий артиллерийскими подразделениями Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины было нанесено огневое поражение по одной из баз сосредоточения и обслуживания военной техники противника", - отметили в ВСУ.

29 июня украинские десантники и пехотинцы уничтожили батарею российских самоходных гаубиц "Акация".

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