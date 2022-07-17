Об этом информирует в телеграмме Управление стратегических коммуникаций ВСУ .

"Утро не утро, без жареной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". На этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного", - говорится в сообщении.



Сообщается, что вблизи Лазурного Херсонской области находится база рашистов.



"Предварительно известно, что там была база орков и после сильного взрыва, скорее всего, началась детонация БК. Орки решили покайфовать, обустроив у моря штаб, казармы и склад, но не долго", - добавили в УСК.

Воины-десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины рассказали об успехах на фронте с 24 февраля по 15 июля.

Оперативное командование "Север" показало работу 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, уничтожившего склад с боеприпасами РФ.

ВСУ уничтожили гаубицами М777 вражескую понтонную переправу через Северский Донец.

Воины 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области уничтожили технику кафиров вместе с личным составом.

Оперативное командование "Юг" показало в работе высокоточные гаубицы М777.

С 24 февраля по 15 июля кафиры потеряли около 38 тыс. военных, 3866 бронемашин, 1672 танка и 220 самолетов.