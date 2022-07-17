ВСУ уничтожили базу российских кафиров на берегу Черного моря на Херсонщине
В Херсонской области вблизи поселка Лазурное решисты обустроили базу. В ночь с 16 на 17 июля Вооруженные силы Украины уничтожили их место дислокации
Об этом информирует в телеграмме Управление стратегических коммуникаций ВСУ .
"Утро не утро, без жареной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". На этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вблизи Лазурного Херсонской области находится база рашистов.
"Предварительно известно, что там была база орков и после сильного взрыва, скорее всего, началась детонация БК. Орки решили покайфовать, обустроив у моря штаб, казармы и склад, но не долго", - добавили в УСК.
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