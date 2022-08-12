Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Склады с боекомплектами были уничтожены в Макеевке и Горловке в Донецкой области, а также Бериславском районе Херсонщины.

В Васильевском районе Запорожской области была демилитаризована база.

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