ВСУ уничтожили базу россиян в Запорожской области и 3 склада на оккупированных территориях
За сутки, 12 мая, украинские защитники уничтожили 1 базу россиян 3 склада с боекомплектами
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Склады с боекомплектами были уничтожены в Макеевке и Горловке в Донецкой области, а также Бериславском районе Херсонщины.
В Васильевском районе Запорожской области была демилитаризована база.
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