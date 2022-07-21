Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"За сегодняшний день демилитаризация прошла в следующих локациях: Бериславский район, Херсонщина - минус БК. Ясиноватая, Донетчина - минус БК. Скадовск, Херсонщина - минус база оккупантов. Чернобаевка (район), Херсонщина - минус БК. Донецк - минус БК.", - написал Братчук.

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