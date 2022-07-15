Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Уничтожены склады в Херсонской и Николаевской областях.

"За Винницу! Новая Каховка – минус база. Снигиревский район, Николаевщина – минус БК. Баштанский район, Николаевщина – минус БК. Раденск, Херсонщина – минус БК.", - написал Братчук.

Позже появилась информация об уничтоженных складах в Новой Маячке, Снегиревке и Чернобаевке.

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