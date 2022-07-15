ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке и еще 6 складов на оккупированных территориях, - Одесская ОВА
За день, 14 июля, украинские защитники уничтожили базу в Новой Каховке и еще 6 складов РФ на оккупированных территориях
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Уничтожены склады в Херсонской и Николаевской областях.
"За Винницу! Новая Каховка – минус база. Снигиревский район, Николаевщина – минус БК. Баштанский район, Николаевщина – минус БК. Раденск, Херсонщина – минус БК.", - написал Братчук.
Позже появилась информация об уничтоженных складах в Новой Маячке, Снегиревке и Чернобаевке.
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