ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке
За сутки, 18 августа, украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Склад с боекомплектами были уничтожены в Амвросиевке Донецкой области, Благодатном и Бериславском районе Херсонщины, а также в Белгородской области.
Базы россиян демилитаризовали в Новой Каховке Херсонской области и Кадиевке Луганской области.
Взрывы также прозвучали в крымском Бельбеке и Керчи.
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