ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Склад с боекомплектами были уничтожены в Амвросиевке Донецкой области, Благодатном и Бериславском районе Херсонщины, а также в Белгородской области.

Базы россиян демилитаризовали в Новой Каховке Херсонской области и Кадиевке Луганской области.

Взрывы также прозвучали в крымском Бельбеке и Керчи.

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